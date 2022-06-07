Відмежування Республіки Сербської затримується через війну в Україні – лідер боснійських сербів

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що війна в Україні змусила цей регіон відкласти свої плани щодо виходи з національних інституцій Боснії і Герцеговини.

Під час сесії парламенту Республіки Сербської Додік 6 червня закликав консолідуватися проти запровадження Боснією і Герцеговиною санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

На сесії обговорювалася «інформація про міжнародну політичну та безпекову ситуацію, а також місце та роль Республіки Сербської».

Читайте також: «Безсмертні полки» в Белграді й Баня-Луці підтримали російську агресію проти України

Відділення, за яке парламент регіону проголосував у грудні, мало бути реалізовано до кінцевого терміну, який спливає цього тижня. План не скасований, а лише відкладений на пів року, щоб уникнути «подальшого ускладнення геополітичного положення Республіки Сербської у складних геополітичних обставинах», йдеться в одному з висновків, ухвалених парламентом.

Додік сказав, що утворення боснійських сербів хоче «зберігати нейтралітет», коли йдеться про Росію та Україну, і виступає проти санкцій щодо Росії. Згідно з іншим висновком парламенту на сесії 6 червня, представники Республіки Сербської в інституціях Боснії мають проголосувати проти запровадження антиросійських санкцій.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської, які відроджують побоювання щодо зриву мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років. Це може поставити під загрозу регіональну стабільність.

Читайте також: США розширили санкції проти лідера боснійських сербів Додіка

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік вже погрожував вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії, називаючи її «експериментом міжнародної спільноти» і «неможливу, нав’язану країну».

Боснійська війна почалася в 1992 році, коли боснійські серби за допомогою югославської армії, очолюваної сербами, намагалися створити етнічно чисті території з метою приєднання до сусідньої Сербії. Понад 100 тисяч людей загинули, а мільйони залишилися без даху над головою.