США запровадили розширили санкції проти лідера боснійських сербів Додіка

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкції проти лідера сербів Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка.

Про це відомство повідомило 5 січня, заявивши, що додало до санкційного переліко телевізійну станцію Alternativna Televizija, пов’язану з Додіком. Подальших деталей міністерство не оприлюднило.

Раніше Сполучені Штати вже наклали заборону на поїздки та заморозили активи Додіка.

Мілорад Додік був обраний у 2018 році як представник сербів до колективної президії Боснії та Герцеговини. Він неодноразово погрожував виходом Республіки Сербської із державних інституцій Боснії, називаючи її «експериментом міжнародної спільноти» і «неможливою, нав’язаною країною».

У грудні 2021 року парламент Республіки Сербської – Народна скупщина – проголосував 49 голосами проти трьох за вихід цього утворення у складі Боснії і Герцеговини з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Вони також ухвалили декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і стверджує, що «всі закони, запроваджені» міжнародним Високим представником у Боснії, «неконституційні».

Рухи сербського утворення у напрямку відокремлення від Боснії і Герцеговини викликали шквал реакції від західних дипломатів, які намагаються знайти політичне рішення та переконати Додіка змінити курс. При цьому Росія і Сербія негласно підтримують дії Додіка.

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Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської, які відроджують побоювання щодо зриву мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років. Це може поставити під загрозу регіональну стабільність.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.

Боснійська війна почалася в 1992 році, коли боснійські серби за допомогою югославської армії, очолюваної сербами, намагалися створити етнічно чисті території з метою приєднання до сусідньої Сербії. Понад 100 тисяч людей загинули, а мільйони залишилися без даху над головою.