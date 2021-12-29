Девʼятьох етнічних сербів звинувачують у вбивстві майже 100 боснійців-мусульман під час війни

Прокуратура Боснії та Герцеговини заявила, що висунула обвинувальний акт проти девʼятьох боснійських сербів у вбивстві близько 100 боснійських мусульман відразу після початку війни в 1992 році.

В оприлюдненій 29 грудня заяві прокуратури йдеться, що колишні члени та командири армії боснійських сербів причетниі до вбивств десятків жінок, літніх людей та дітей віком від 2 до 15 років у районі Невесіньє на південному сході країни.

«Знайдено останки 49 осіб, ще 47 загиблих шукають», – ідеться в повідомленні. Обвинувачених заарештували 16 грудня.

Оголошення прозвучало на тлі серії арештів за воєнні злочини, проведених Агентством розслідувань і захисту Боснії і Герцеговини (SIPA).

Проголошення декларації незалежності Боснії та Герцеговини в 1992 році спричинило конфлікт, який тривав до 1995 року. За цей час загинули майже 100 тисяч людей, а понад 2 мільйони стали біженцями.