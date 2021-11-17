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США попереджають Боснію та Герцеговину про санкції через сепаратизм

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Сполучені Штати, які виступили посередником мирної угоди щодо Боснії та Герцеговини 1995 року, можуть запровадити санкції проти організацій, які намагаються в односторонньому порядку вийти з державних установ або дестабілізувати угоду. Про це заявив 16 листопада держсекретар Ентоні Блінкен.

Боснія та Герцеговина перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські дії в утвореннях із домінуванням сербів. Ці дії відроджують побоювання, що Дейтонська угода, яка завершила війну 1992–1995 років, може бути зруйнована, і це загрожуватиме регіональній стабільності.

«Як гарант підписання Дейтонської мирної угоди, Сполучені Штати повторюють, що кроки щодо одностороннього виходу з інституцій державного рівня або дестабілізації угоди будуть наражатися на відповідні дії, включно з розглядом санкцій», – повідомив Блінкен у листі до членів тристороннього президентства Боснії.

Дейтонські мирні угоди створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік погрожує вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії.

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