США попереджають Боснію та Герцеговину про санкції через сепаратизм

Сполучені Штати, які виступили посередником мирної угоди щодо Боснії та Герцеговини 1995 року, можуть запровадити санкції проти організацій, які намагаються в односторонньому порядку вийти з державних установ або дестабілізувати угоду. Про це заявив 16 листопада держсекретар Ентоні Блінкен.

Боснія та Герцеговина перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські дії в утвореннях із домінуванням сербів. Ці дії відроджують побоювання, що Дейтонська угода, яка завершила війну 1992–1995 років, може бути зруйнована, і це загрожуватиме регіональній стабільності.

«Як гарант підписання Дейтонської мирної угоди, Сполучені Штати повторюють, що кроки щодо одностороннього виходу з інституцій державного рівня або дестабілізації угоди будуть наражатися на відповідні дії, включно з розглядом санкцій», – повідомив Блінкен у листі до членів тристороннього президентства Боснії.

Дейтонські мирні угоди створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік погрожує вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії.