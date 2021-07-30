Боснійські серби не визнають факту геноциду в Боснії і Герцеговині в роки війни

Парламент Республіки Сербської за зачиненими дверима на надзвичайній сесії в місті Баня-Лука ухвалив два закони, які прямо суперечать законам Боснії і Герцеговині, передає кореспондент Радіо Свобода. У цих документах стверджується, що у воєнні роки в Боснії і Герцеговині не був скоєний геноцид та йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу сербської частини країни.

Заступник спікера парламенту Республіки Сербської Мілан Петкович заявив, що нові закони – «відповідь на самовольство Валентина Інцка», верховного представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині. На підставі своїх повноважень Інцко 23 липня проголосив внесення змін до Кримінального кодексу країни, згідно з якими заборонено спростовувати, применшувати або виправдовувати геноцид, злочини проти людяності й воєнні злочини, які були скоєні на території країни, та які були встановлені вироком суду.

Таке його рішення викликало обурення лідерів боснійських сербів. Представники влади й опозиції Республіки Сербської спільно постановили, що їхні представники бойкотуватимуть виконавчу та законодавчу владу Боснії і Герцеговини.

Законами, які ухвалені 30 липня, на території Республіки Сербської заборонено застосовувати закони, в які внесені зміни Валентина Інцка. Сербська поліція та інші органи Республіки Сербської не співпрацюватимуть із центральними органами й захищатимуть сербів від поліції Боснії і Герцеговини. Також будуть покарані всі, хто стверджуватиме, що в Боснії і Герцеговині був скоєний геноцид. Громадянин, який назве Республіку Сербську «геноцидним утворенням», може бути засуджений до 15 років увʼязнення. До 3 років будуть засуджені ті, хто принижуватиме Республіку Сербьску, її прапор й герб, та хто заперечуватиме «територіальну цілісність і незалежність Республіки Сербської».

На думку оглядачів, закони, які ухвалив парламент боснійських сербів, додатково ускладнюють відносини в країні та фактично блокують усі її державні органи.

12-річний мандат Валентина Інцка завершився 30 липня. Прощаючись із громадянами країни, він заявив, що «в Боснії і Герцеговині є більше доброти, аніж лиха й ненависті».

На посаду верховного представника 1 серпня вступить німецький дипломат Крістіян Шмідт.