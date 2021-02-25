Боснія: колишнього бойовика «Ісламської держави» засудили до 6 років ув’язнення

Верховний суд Боснії визнав боснійського мусульманина винним у участі в угрупованні «Ісламська держава» в Сирії та засудив його до шести років позбавлення волі.

Суд Боснії і Герцеговини також визнав Ясміна Кесеровича винним за другим пунктом обвинувачення в публікації в 2016 році в Інтернеті підбурювання до вбивства.

Судді, які оголосили вирок 25 лютого, заявили, що, публічно закликавши мусульман вбивати християнських солдат і цивільних осіб, обвинувачений «продемонстрував особливу жорстокість».

Судді відхилили заяви захисту про те, що Кесерович нібито прибув до Сирії для благодійної діяльності, щоб допомогти місцевому населенню в період війни. Захист може оскаржити вирок.

Кесерович входив до групи з семи боснійських чоловіків, які вилетіли з Сирії рейсом ВПС США у грудні 2019 року разом з 18 жінками та дітьми.

Боснія стала першою країною в Європі в 2014 році, яка пригрозила тюремним ув’язненням для своїх громадян, які воювали за кордоном.

Близько 42 бойовиків «Ісламської держави», які відтоді повернулися в країну, були притягнуті до суду і в більшості випадків засуджені до тюремного ув’язнення.