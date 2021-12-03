У Боснії заарештували 7 підозрюваних у воєнних злочинах 1992 року

Влада Боснії та Герцеговини заявила, що заарештувала сімох осіб, підозрюваних у причетності до воєнних злочинів, скоєних проти мирного населення під час боснійської війни 1992–1995 років.

Групу затримали 3 грудня в районах східних міст Бієліна і Соколац, повідомляє Державне агентство розслідувань і захисту (SIPA). Усі сім підозрюваних будуть передані прокуратурі для допиту до того, як суд ухвалить рішення про їхнє можливе попереднє ув’язнення.

За даними прокуратури Боснії, їм висунули звинувачення в участі у вбивстві 22 боснійців, у тому числі сімох дітей, у селі Балатун майже 30 років тому. На той час троє підозрюваних були співробітниками сербської поліції.

За даними неурядової організації «Асоціація повернення», до кінця війни в місті Бієліна та її околицях було вбито щонайменше 500 цивільних.

У цілому понад 100 тисяч людей було вбито в конфлікті, який завершився в 1995 році угодою за посередництва США, яка розділила країну та її адміністрацію переважно за етнічною ознакою між боснійцями-мусульманами, сербами та хорватами.

Це вже друга операція з арешту підозрюваних у воєнних злочинах, проведена SIPA за останні 10 днів. 30 листопада агентство заарештувало дев'ять осіб у північно-західному місті Нові Град.