Путін зустрівся з лідером сербів Додіком, який погрожує вийти з державних інституцій Боснії та Герцеговини

Президент Росії Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Кремлі з членом президії Боснії та Герцеговини від Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Цю інформацію 3 грудня підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

«Ми не повідомляли про це… Це була очна зустріч у Кремлі, дуже корисна та докладна», – наголосив він. На запитання про те, чому Кремль про неї не повідомляв, речник відповів: «Ми не про всі зустрічі повідомляємо. Учора головний акцент був усе-таки на дуже великій нараді щодо Кузбасу, яка була, звичайно ж, пріоритетом», – додав Пєсков.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік погрожує вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії.