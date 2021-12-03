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Путін зустрівся з лідером сербів Додіком, який погрожує вийти з державних інституцій Боснії та Герцеговини

Лідер Респубілки Сербської Мілорад Додік (д) і президент Росії Володимир Путін, архівне фото, 2019 рік

Президент Росії Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Кремлі з членом президії Боснії та Герцеговини від Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Цю інформацію 3 грудня підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

«Ми не повідомляли про це… Це була очна зустріч у Кремлі, дуже корисна та докладна», – наголосив він. На запитання про те, чому Кремль про неї не повідомляв, речник відповів: «Ми не про всі зустрічі повідомляємо. Учора головний акцент був усе-таки на дуже великій нараді щодо Кузбасу, яка була, звичайно ж, пріоритетом», – додав Пєсков.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік погрожує вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії.

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