У Чорногорії рух «Європа зараз» перемагає на позачергових виборах – попередні результати

Чорногорський рух «Європа зараз» (PES) набрав 25,7 відсотка голосів на позачергових виборах 11 червня, свідчать попередні результати, оприлюднені Центром моніторингу і досліджень (CEMI).

Проєвропейська Демократична партія соціалістів (DPS), яка керувала Чорногорією з 1990 по 2020 рік, посіла друге місце з 23,7%. Консервативний альянс «За майбутнє Чорногорії», який очолює просербський і проросійський Демократичний фронт, набрав 14,7 відсотка.

PES, яка також виступає за тісніші зв’язки з Сербією і один із членів якої, Яков Мілатович, переміг на президентських виборах у квітні, попередньо, отримує 23 з 81 місця у парламенті Чорногорії.

DPS, яка бере участь у своїх перших виборах без Міло Джукановича як президента партії, отримає 22 місця.

Явка виборців – 56,4 відсотка – була найнижчою в історії чорногорського парламенту.

Ще одна проєвропейська група, до складу якої входять Демократична партія і рух URA прем’єр-міністра Дрітана Абазовича, що йде у відставку, посіла четверте місце з 12,3% (11 місць), повідомляє CEMI на основі 98,7% бюлетенів, підрахованих у репрезентативній вибірці з 400 виборчих дільниць по всій країні.

Офіційних результатів очікують протягом кількох днів.

Загалом у виборах брали участь 15 партій і альянсів. У країні сподіваються, що результати голосування започаткують еру стабільності після майже трьох років політичної турбулентності, в результаті якої пішли у відставку два уряди.

Парламентські вибори відбулися після того, як Джуканович програв президентські вибори в квітні і пішов у відставку після трьох десятиліть перебування при владі.

Чорногорія різко розділена між громадянами, які вважають себе чорногорцями, і тими, хто вважає себе сербами і виступає проти від’єднання країни від сусідньої Сербії в 2006 році.

Вибори можуть визначити курс кандидатства Чорногорії на вступ до Європейського союзу, а також здійснення економічних реформ. Щоб приєднатися до блоку, Чорногорія повинна зробити більше для боротьби з корупцією, кумівством і організованою злочинністю.

Два попередні уряди, обрані після протестів у 2020 році, які підтримувала впливова Сербська православна церква, розвалилися після вотуму недовіри, останній – у серпні.

Країна приєдналася до НАТО в 2017 році і підтримала Київ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, забезпечивши собі місце в списку «недружніх» Росії держав.