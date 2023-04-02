Яков Мілатович обраний новим президентом Чорногорії

Кандидат від просербсько-проросійських сил Яков Мілатович, згідно з попередніми результатами, переміг чинного президента Міла Джукановича й очолюватиме Чорногорію впродовж наступних п’яти років, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За Мілатовича проголосували приблизно 60 відсотків з-поміж 542 тисяч виборців. Явка становила 70 відсотків.

Мілатович виступав під гаслом «Європа зараз». Однак, його підтримували просербсько-проросійські партії та Сербська православна церква, ті сили які упродовж минулих років намагалися дестабілізувати Чорногорію, розширити її звʼязки з Белградом й Москвою й таким чином сповільнити її вступ до Європейського союзу.

Джуканович від початку дев’яностих років постійно обіймав посаду глави держави або очільника уряду. Він відіграв головну роль у політичному процесі, котрий призвів до незалежності малої балканської держави та її вступу до НАТО.

Наступною великою перевіркою політичних настроїв громадян Чорногорії стануть надзвичайні парламентські вибори, які призначені на 11 червня.

19 березня в першому турі президентських виборів у Чорногорії жоден з-поміж семи кандидатів не набрав більше половини голосів. До другого туру увійшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху «Європа зараз» Яков Мілатович.