У Чорногорії на 19 березня призначили президентські вибори

Спікер парламенту Чорногорії Данієла Джурович призначила президентські вибори на 19 березня. Вона зазначила, що немає умов для одночасного призначення і парламентських виборів, чого вимагали деякі партії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В Чорногорії перебуває при владі просербська і проросійська коаліція, яку від квітня 2022 року очолює Дрітан Абазович. Однак влада подала у відставку у серпні того ж року. Коаліція з шести партій досі не змогла дійти згоди щодо нового уряду, тим паче щодо спільної закордонної політики. Вже більше року в парламенті не вдається також обрати нових суддів Конституційного суду, через що той не може ухвалювати рішення.

В Чорногорії після розпаду Югославії і до 2020 року при владі була Демократична партія соціалістів, яку очолює чинний глава держави Міло Джуканович. Він кілька разів був головою уряду, в час проголошення незалежності від Сербії 2006 року був президентом республіки. Нинішня коаліція ухиляється від будь-яких контактів з ним і таким чином ускладнює ситуацію в країні, яка розділена щодо Європи: антиєвропейські сили мають 41, проєвропейські 40 депутатів у парламенті.

Досі жодна партія не висунула кандидата у президенти. Джуканович заяв також не робив. Деякі партії правлячої коаліції виступають за призначення спільного кандидата, інші планують висунути своїх кандидатів. На думку оглядачів, партія Джукановича матиме найбільші шанси, навіть, якщо він не буде знову балотуватися на посаду.

Чорногорія стала членом НАТО 2017 року.