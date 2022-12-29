Парламент Чорногорії затвердив прем’єром Лекіча, який не підтримав резолюцію з осудом дій РФ

Парламент Чорногорії 29 грудня затвердив на посаду прем’єр-міністра 75-річного Міодрага Лекіча під час голосування, підтриманого парламентською більшістю на чолі з проросійським «Демократичним фронтом».

Лекічу надано мандат на формування уряду на тлі суперечливих поправок до законодавства, згідно з якими парламентська більшість прийняла на себе частину конституційних повноважень президента Міло Джукановича.

Джуканович заявив, що не даватиме Лекічу мандат на формування уряду, бо вважає «неконституційними» зміни у законі про президентські повноваження.

Згідно з конституцією, президент призначає прем’єр-міністра, схваленого парламентською більшістю.

На засіданні, на якому було призначено Лекіча, не були присутні представники опозиції.

Посольство США в Чорногорії заявило, що новий уряд не повинен формуватись на основі суперечливих поправок до закону про президентські повноваження.

Поправки були схвалені членами парламентської більшості на початку грудня, проігнорувавши рекомендації проти них з боку Венеціанської комісії, США та Євросоюзу.

Західні партнери вже попереджали, що уряд, сформований на основі такого закону, матиме сумнівну легітимність. Вони рекомендували політичним партіям Чорногорії домовитися про розблокування Конституційного суду та готуватись до дострокових виборів.

Чорногорія перебуває у політичному безвиході з серпня, коли парламент виніс вотум недовіри уряду меншості прем’єр-міністра Дритана Абазовича.

Поправки до закону про повноваження президента були ухвалені з ініціативи «Демократичного фронту», щоб дати Лекічу мандат формування нового уряду.

Лекіч у політиці з 1990-х років, коли він був міністром закордонних справ та послом Югославії в Італії під час правління президента Сербії Слободана Мілошевича.

Будучи депутатом парламенту, Лекіч виступав проти вступу Чорногорії до НАТО у 2017 році та голосував проти резолюції, яка засуджує російську агресію проти України на початку цього року.