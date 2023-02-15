У Чорногорії зірвали концерти гурту «Ляпіс» – посольство України відреагувало

Посольство України прокоментувало зрив концертів гурту «Ляпіс» у чорногорському місті Будва на 14 і 15 лютого.

У відомстві випадок назвали «безпрецедентним».

«Будь-який тиск як на власників клубу, де мав відбутися виступ, так і українських гостей, а також публічне демонстрування агресії та мови ненависті є абсолютно неприйнятними і мають бути категорично засуджені. Акція, яка була проведена ввечері 14 лютого перед будівлею цього клубу, може тлумачитися як пряма загроза українським відвідувачам Будви», – заявили у відомстві.

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Посольство назвало «вкрай тривожним сигналом» неможливість забезпечити безпеку для гостей Будви. Воно закликало владу Чорногорії «відреагувати на цей інцидент і зробити все можливе для забезпечення безпеки українців, які перебувають у Чорногорії».

МЗС Чорногорії наразі не коментувало ситуацію.

Український гурт «Ляпіс 98» напередодні повідомив, що запланований у клубі в Будві концерт не відбудеться. Його перенесли в місто Котор, проте 15 лютого гурт поширив заяву, за якою всі майданчики в цьому місті відмовилися проводити подію.

«Ляпіс 98» був утворений колишніми музикантами гурту «Ляпіс Трубецкой» та гурту Brutto на чолі з музикантом білоруського походження Сергієм Міхалком.