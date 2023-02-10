Чорногорія закрила популярну серед росіян програму «золотих паспортів»

Чорногорія закрила програму надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку. Про це делегація уряду країни сповістила Єврокомісію.

Офіційно термін дії програми сплив 31 грудня 2022 року. У документі наголошується, що програма мала «особливе значення» для економічних інтересів Чорногорії, але країна врахувала застереження Єврокомісії щодо можливих ризиків.

Програма «золотих паспортів» діяла в Чорногорії з 2019 року. Громадянство цієї країни можна було отримати за купівлю нерухомого майна на суму 450 тисяч євро. Інвестор також мав зробити благодійний внесок у сумі 100 тисяч євро до спеціально створеного державного фонду та заплатити державне мито: 15 тисяч євро за себе, 10 тисяч євро за одного-трьох членів родини.

Першим власником «золотого паспорта» був росіянин. У жовтні 2021 року влада Чорногорії опублікувала документ, в якому містяться 166 позитивних рішень про надання громадянства цієї країни в обмін на інвестиції в економіку. Більшість одержувачів «золотих паспортів» були вихідцями із Росії.

У рамках санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, влада Чорногорії стала заморожувати нерухоме майно російських громадян. Міністр внутрішніх справ Філіп Аджич заявляв, що в країні буде заморожено 44 обʼєкти, власниками яких є громадяни Росії.