Президент Чорногорії розпустив парламент

Президент Чорногорії Міло Джуканович 16 березня розпустив парламент, що є передумовою призначення позачергових парламентських виборів в країні. Депутати упродовж 90 днів не змогли обрати новий уряд.

15 березня опівночі закінчився термін формування уряду, мандат на який був у Міодрага Лекіча. Але Лекіч повідомив, що не зібрав більшості для формування уряду через відстуність одностайної підтримки, зокрема з боку партії прем’єр-міністра Дрітана Абазовича. Нинішньому уряду Абазовича було висловлено недовіру сім місяців тому.

За законодавством Чорногорії, після розпуску парламенту вибори можуть бути проведені не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через 100.

Завтра Джуканович має оголосити дату проведення дострокових виборів.

Розпуск парламенту відбувається за три дні до призначених на неділю, 19 березня, президентських виборів у Чорногорії, на яких Джуканович є одним із кандидатів.