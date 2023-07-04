Китай скасував запланований візит Борреля до Пекіна

Китай скасував запланований на наступний тиждень візит до Пекіна очільника дипломатичного відомства ЄС Жозепа Борреля. Як повідомила офіційний представник ЄС Набіла Массралі, китайська сторона не назвала причин такого рішення.

Боррель мав вирушити до Пекіна 10 липня, щоб зустрітися з міністром закордонних справ КНР та обговорити «стратегічні питання», зокрема ситуацію в галузі прав людини та війну Росії проти України. Про це минулої неділі оголосив посол ЄС в Китаї Хорхе Толедо.

Європейський дипломат виступив перед учасниками міжнародного Форуму за мир у Пекіні. За його словами, Китай та Європа мають провести у вересні два раунди переговорів своїх високих представників. Йтиметься про економічні та торговельні відносини та про «цифрові проблеми». Наприкінці цього року, заплановано зустріч на найвищому рівні лідерів ЄС та Китаю.

«Ми бажаємо співпрацювати з Китаєм, але для цього нам необхідний прогрес уже цього року»,– заявив Толедо.

Це вже друге цьогоріч скасування візиту Борреля до Пекіна. Перше було у квітні після позитивних результатів тесту голови європейської дипломатії на COVID-19.