У парламенті Косова – бійка через контакт правлячої партії із сербським політиком у розшуку

Бійка, що спалахнула 13 липня під час сесії парламенту Косова, сталася після публікації прослуханих записів за участю голови правлячої парламентської групи Vetevendosje, яка зізналася, що розмовляла з заступником голови партії «Сербський список» – він перебуває в розшуку. Про це повідомила балканська служба Радіо Свобода.

Бійка почалася після того, як депутат від опозиції облив водою прем’єр-міністра Альбіна Курті, коли той говорив про суперечності, спричинені публікацією записів.

Раніше цього тижня були опубліковані прослухані розмови Мімози Кусарі-Ліли – голови партії Курті Vetevendosje («Самовизначення»), із заступником голови «Сербського списку» Міланом Радойчичем.

У минулому Vetevendosje неодноразово критикувала інших людей за контакти з Радойчичем, проти якого Сполучені Штати запровадили санкції та якого розшукують косовські правоохоронці.

Перед інцидентом Курті виступав на пленарному засіданні Національної асамблеї про Радойчича та про те, як у 2021 році було скасовано ордер на його арешт за кілька днів до формування чинного уряду.

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«Коли були попередні уряди, цей злочинець був у Мітровіці, він був у Приштині. Тепер наш внесок полягає в тому, що він перебуває в готелі в Копаоніку, у Сербії», – сказав прем’єр.

Депутат від опозиції Мергім Луштаку від Демократичної партії Косова підійшов до трибуни і облив водою Курті та віцепрем’єр-міністра Бесніка Біслімі, який до того розірвав малюнок із глузуванням над Курті, який опозиція розмістила на трибуні в залі законодавчих зборів.

Коли почалася рукопашна сутичка, кілька членів парламенту підійшли до трибуни, штовхаючи один одного та обмінюючись ударами.

Курті, оточеного охороною та його міністрами, штовхнули в одне з місць біля кафедри. Косовська поліція втрутилася, щоб припинити сутички, і залишалася в залі, поки прем’єр-міністр не пішов.

Посол США в Косово Джефф Говеньє висловив жаль через «те, що сталося» в Національній асамблеї Косово, додавши в твіттері, що в будь-якій демократії часто існують серйозні розбіжності, «але розбіжності слід вирішувати за допомогою дискурсу».

Депутатка Еліза Ходжа, виступаючи від імені парламентської групи Демократичної партії Косова, закликала до розпуску Асамблеї та проведення в країні виборів якомога швидше. За її словами, прослухані записи викривають спілкування та стосунки між Курті та «злочинцем, який перебуває в чорному списку Америки і на арешт якого є ордер від прокуратури».

Радойчича розшукує косовська влада за ймовірне залякування свідків, також на нього наклали санкції Сполучені Штати за ймовірну причетність до транснаціональної організованої злочинності.

Радойчича також називають в обвинувальному висновку лідером злочинної групи, яка планувала вбивство сербського політика Олівера Івановича. Однак у березні 2021 року ордер на його арешт було скасовано без пояснення причин.

Сутичка сталася на наступний день після того, як Курті оголосив, що скоротить кількість офіцерів спеціальної поліції, дислокованих біля чотирьох муніципальних будівель у районах з етнічними сербами на півночі Косова, і проведе нові вибори мерів у кожному з міст.

Сполучені Штати та Європейський Союз тиснули на Курті, щоб той допоміг заспокоїти ситуацію після початку сутичок у травні, коли мери етнічних албанців зайняли посади після виборів, які етнічна сербська більшість у регіоні бойкотувала.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, але Белград досі не визнає його як суверенну країну. Більшість етнічних сербів у Косово також відмовилися визнати державність Косова, яку підтримують США та більшість країн ЄС, але не Росія та Китай.

Євросоюз вимагає від Косова та Сербії вирішення суперечки шляхом діалогу за його посередництва, аби приєднатися до блоку. Курті збирається зустрітися з президентом Сербії Александром Вучичем наступного тижня в Брюсселі під сильним тиском з боку ЄС, щоб зменшити напругу.