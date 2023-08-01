У Пентагоні запевнили, що НАТО не змінювало розстановку сил через «вагнерівців»

Країни НАТО вирішили поки не змінювати розстановку сил поблизу кордону з Білоруссю у зв'язку з посиленням активності найманців приватної військової компанії «Вагнер», зазначив представник міністерства оборони США генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

«Зараз у мене немає жодних повідомлень про будь-які нові зміни у розстановці сил НАТО», – сказав представник оборонного відомства США.

У той же час, враховуючи розвиток подій навколо кордону Польщі з боку Білорусі, Райдер наголосив, що Сполучені Штати надалі «дуже серйозно» ставитимуться до безпеки всіх членів НАТО.

«І ми продовжимо співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити безпеку кожного квадратного дюйма території НАТО», – наголосив Райдер.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви заявив, що його країна та Польща розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер».

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».