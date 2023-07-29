Прикордонники розповіли, скільки «вагнерівців» перебуває на території Білорусі

У Білорусь продовжують прибувати найманці приватної військової компанії «Вагнера», зазначив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі в Білорусі нараховується понад 5 тисяч «вагнерівців».

Як відзначив Демченко, Білорусь підтримує Росію, «надаючи країні-окупанту свої полігони, інфраструктуру, в тому ж числі й щодо розміщення «вагнерівців», а не лише підрозділів регулярної армії».

Водночас «будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців біля кордону з Україною не спостерігається». За інформацією прикордонників, ситуація залишається «повністю контрольованою українськими воїнами».

«Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить», – додав речник ДПСУ.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви заявив, що його країна та Польща розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер».

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».