Моравецький заявив про перекидання понад 100 вагнерівців у Білорусі ближче до кордону Польщі й Литви

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі до району Сувальського коридору, який розділяє Польщу й Литву, перекинули понад 100 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це політик сказав під час візиту до Ґлівіце 29 липня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Моравецький висловив впевненість, що за цією передислокацією може слідувати гібридна атака на територію Польщі. Він нагадав, що режим Лукашенка в Білорусі вже два роки провокує Польщу, використовуючи кордон і мігрантів на ньому, цитує Польське прес-агентство.

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«Зараз ситуація ще більш загрозлива. У нас є інформація, що понад 100 найманців Вагнера рушили в бік Сувальського коридору поблизу Гродно в Білорусі», – заявив голова польського уряду.

Моравецький припускає, що «вагнерівці» перевдягнуться у форму білоруських прикордонників і допоможуть мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу.

Він також допускає, що самі найманці можуть почати видавати себе за мігрантів, щоб штурмувати кордон. А це «створює додаткові ризики» для Польщі.

Сувальський коридор – це сухопутний кордон між Білоруссю і Калінінградською областю, який з’єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО.

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Про намір захопити Сувальський коридор і тим самим «відрізати» Литву, Латвію і Естонію від інших країн альянсу говорили в Держдумі РФ.

Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Литви заявив, що його країна та Польща розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер».

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що найманці ПВК «Вагнер», які перебазувалися до Білорусі, не становлять військової загрози для Польщі чи України, «принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою».