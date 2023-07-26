Литва може закрити автобусне сполучення з Білоруссю

Міністерство транспорту Литви звернулося до Департаменту державної безпеки з проханням оцінити ризики пасажирського автобусного сполучення з Білоруссю. Якщо відомство підтвердить побоювання відомства про небезпеку, пасажирські перевезення можуть бути скорочені або повністю скасовані, повідомляє литовський ресурс tv3.lt.

Зараз між Білоруссю та Литвою курсують 66 пасажирських автобусних маршрутів. Ними займаються 11 литовських і 22 білоруських перевізників.

Президент Асоціації пасажирського транспорту Литви Гінтарас Накутіс заявив, що зараз автобуси повністю заповнені і є великий попит на рейси.

«Автобусом їде багато білорусів, у яких немає іншого способу повернутися з Європи. Оскільки вони працюють і в Литві, і в інших країнах ЄС, їм треба повертатися. Літаків більше немає», – пояснив Накутіс.

Департамент держбезпеки Литви раніше неодноразово заявляв, що громадянам Литви краще утриматися від поїздок до Білорусі, а також повідомляв, що на кордоні активізувалася діяльність білоруських спецслужб: вони почали допитувати громадян Литви, перевіряють їхні комп’ютери та мобільні телефони, а також намагаються завербувати їх за допомогою шантажу та психологічного тиску.