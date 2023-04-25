Литва унормувала практику поводження з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Парламент Литви 25 квітня схвалив постанову, яка легалізує чинну з літа 2021 року практику поводження з мігрантами, які перетинають кордон із Білоруссю. Про це повідомляє агенція DPA.

Тепер прикордонники можуть запобігти в'їзду нелегальних мігрантів та відправити їх назад до Білорусі. Документ передбачає, що це можливо на відстані до пʼяти кілометрів від кордону.

Президент Гітанас Науседа ще має схвалити цей документ.

Правозахисні організації різко розкритикували заходи, які вони вважають порушенням міжнародного права. Amnesty International звинуватила Литву в тому, що вона узаконила так звані «відштовхування» на кордоні. Дуня Міятович, комісар Ради Європи з прав людини, також закликала Литву поважати міжнародні зобов’язання щодо шукачів притулку та видала термінове попередження перед схваленням законопроєкту. Литовський центр прав людини закликав президента Науседу ветувати законопроєкт.

Міністр внутрішніх справ у Вільнюсі сказав, що поправка розрізняє природну міграцію та міграцію, яку заохочує Білорусь. Він сказав, що зміни необхідні для захисту інтересів національної безпеки Литви.

Литва, яка є членом ЄС, має кордон з Білоруссю протяжністю 680 кілометрів. Раніше на цій ділянці тисячі людей намагалися нелегально потрапити до ЄС. ЄС звинуватив білоруського правителя Олександра Лукашенка в доправленні мігрантів із кризових регіонів світу до кордону, і у відповідь уряд у Вільнюсі посилив охорону на кордоні та будує прикордонний паркан.

Від серпня 2021 року литовська прикордонна служба завадила близько 20 тисячам осіб нелегально потрапити до країни з території Білорусі.