Литва завершила зведення стіни на кордоні з Білоруссю

Литва завершила будівництво сталевої стіни, що тягнеться вздовж кордону з Білоруссю, аби зупинити потік нелегальних мігрантів. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте 29 серпня.

За її словами, компанія EPSO-G construction, яка бере участь у будівництві сталевої загорожі довжиною 502 кілометри, покритої колючим дротом, повідомила уряду, що завершила роботу.

Решта литовсько-білоруського кордону – понад 100-кілометровий відрізок – пролягає через річки й озера.

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У червні зведення подібної стіни завершила Польща.

Литва, Латвія і Польща, влітку 2021 року зіткнулися з міграційною кризою через наплив біженців із країн Близького Сходу. Прикордонники трьох країн заявляли, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляла біженців до Мінська за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозила їх на кордон. Білорусь це заперечувала.