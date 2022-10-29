За добу країни ЄС не пропустили 148 мігрантів з території Білорусі

Прикордонна служба Литви повідомила, що 28 жовтня на литовсько-білоруському кордоні розвернули 47 мігрантів, передає білоруська служба Радіо Свобода.

З січня в Литві зафіксовано 9 750 спроб нелегального перетину кордону.

Литовське відомство з посиланням на колег з Державної прикордонної служби Латвії також зазначило, що попередньої доби було задокументовано 25 спроб незаконного перетину білорусько-латвійського кордону.

Прикордонна служба Польщі повідомила у твітері, що протягом минулої доби кордон з Білорусі нелегально перетнули 76 іноземців. За сприяння нелегальній міграції затримали двох громадян Польщі та по одному громадянину Грузії та Молдови.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС почалася навесні 2021 року. Спочатку в Литві відбулося багаторазове зростання кількості нелегальних мігрантів. Після того, як влада Литви вирішила не затримувати мігрантів, а повернути їх до Білорусі, потік нелегалів був спрямований на Польщу, а потім на Латвію.

Перед початком війни міграційні потоки в Україні суттєво зменшилися, але після цього знову зросли.

Лідери країн Балтії та Польщі поклали відповідальність за міграційну кризу на кордоні на білоруську владу, яка у відповідь назвала причиною кризи дії Заходу в країнах, звідки прибувають мігранти.