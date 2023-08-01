Не варто штучно продовжувати існування режиму Путіна – Подоляк

Не варто «штучно продовжувати існування режиму президента РФ Володимира Путіна», сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, звертаючись до західних партнерів, повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, він застеріг західних партнерів, «яких може лякати потенційний розпад РФ, від спроб штучно продовжити існування путінського режиму».

Подоляк заявив, що РФ не перестане існувати повністю.

«Але всім уже має бути ясно, що в нинішньому вигляді вона існувати не може», – переконаний радник керівника ОП.

Він констатував, що «хоча повна поразка Росії в Україні призведе до низки проблем у сфері безпеки, альтернатива є значно гіршою».

При цьому Подоляк наголосив на «неприпустимості будь-яких закликів до врегулювання війни в Україні шляхом переговорів та заморожування конфлікту». На його переконання, «спроби нав’язати передчасний мир будуть розцінені у Москві як запрошення до нової війни».

«Будь-яка спроба досягти якогось компромісу з Путіним означатиме кінець української державності. Це нам зрозуміло. І українці не будуть єдиними жертвами», – наголосив радник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що війна стане «переломним моментом для міжнародної аудиторії та призведе до тектонічних зрушень у сприйнятті країн колишнього Радянського Союзу».

За словами Подоляка, «українці зараз показують свою силу на полі бою, і вже видно, як змінюється сприйняття України».

«Коли Росія буде переможена, ми нарешті станемо свідками історичної зміни ставлення міжнародної спільноти до всього регіону. Якщо Росію не буде переможено, вторгнення Путіна буде виправдане, а весь його режим отримає нове життя. Наслідки для міжнародної безпеки будуть катастрофічними. Навіщо добровільно робити світ іще нестабільнішим?» – підкреслив Подоляк.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що війна, розв’язана Росією, починає переходити на її територію. Про це він сказав після повідомлень про чергову атаку безпілотників на Москву, зокрема по будівлі комплексу «Москва-Сіті».