Голова Африканського союзу назвав пропозицію Путіна щодо зерна недостатньою і закликав до перемир’я

Голова Африканського союзу Азалі Ассумані 28 липня заявив, що пропозицій президента Росії Володимира Путіна про постачання зерна в Африку недостатньо.

У заключній промові на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі Ассумані також заявив про необхідність перемир’я у війні, яку РФ веде проти України. За його словами, Путін продемонстрував готовність «до діалогу та пошуку рішення», і тепер «потрібно переконати» Україну.

Раніше Путін сказав африканським лідерам, що Росія готова постачати Африці зерно, частину з якого безкоштовно, після того, як минулого тижня відмовилася продовжити Чорноморську зернову ініціативу. Угода, укладена минулого року за посередництва ООН і Туреччини, дозволила Україні безпечно експортувати зерно з чорноморських портів, незважаючи на війну.

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Світова ціна на зерно різко зросла після того, як Росія вийшла з угоди і згодом почала бомбардувати українську портову інфраструктуру.

Росія хоче безкоштовно надати від 25 до 50 тисяч тонн зерна в найближчі три-чотири місяці, повідомив Путін лідерам африканських країн 27 липня. Зерно отримають Зімбабве, Малі, Буркіна-Фасо, Сомалі, Еритрея і Центральноафриканська Республіка.

Ассумані сказав, що Путін «продемонстрував, що він готовий допомогти у сфері постачання зерна», додавши, що це важливо, «але цього може бути недостатньо». «Потрібно досягти припинення вогню», – сказав він.

Путін сказав африканським лідерам, що Київ відмовляється вести переговори. Росія вже давно заявляє, що відкрита до переговорів, але вони повинні враховувати «нові реалії» на місцях, тобто заявлену російською владою незаконну анексію територій чотирьох українських областей.

Президент України Володимир Зеленський відкидає ідею перемир’я на російських умовах, заявивши, що це залишить під контролем РФ приблизно 20 відсотків України і дасть російським силам час для перегрупування після 17 місяців масштабної війни.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував те, що він назвав «традиційним переговорним ниттям» росіян. За його словами, зараз Україні «немає сенсу» вести переговори з Росією.

«Якщо Москва хоче домовлятися, то шлях ясний. 1. Геть з України. 2. Змініть політичну еліту. 3. Визнайте воєнні злочини. 4. Видайте трибуналу організаторів війни», – написав Подоляк у твітері.

Чорноморська зернова ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна.

Міністерство оборони Великої Британії 28 липня попередило, що африканські країни зазнають тривалих наслідків через рішення Росії зупинити свою участь в угоді.