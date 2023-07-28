Путін ігнорує запити Ердогана про переговори щодо зернової угоди – WSJ

Президент РФ Володимир Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди, з якої вийшла Росія. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків.

Упродовж останніх тижнів Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське зерно з портів на Чорному морі. Поки що президенти Туреччини та Росії не спілкувалися телефоном. За словами дипломатів, влада Туреччини намагається вирішити це питання іншими каналами звʼязку з Кремлем.

За словами співрозмовників WSJ, Росія відмовилася від продовження зернової угоди після того, як Ердоган «розлютив» російську владу. У липні Ердоган вирішив повернути Україні захисників «Азовсталі», зокрема командирів «Азова», які, як вважають у Росії, мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Крім того, Ердоган схвалив вступ Швеції до НАТО.

Влада Росії вийшла із зернової угоди 17 липня, заявивши, що частину домовленостей щодо експорту добрив із Росії не виконано. Після цього війська РФ почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди. Міністерство оборони Росії оголосило 19 липня, що вважатиме воєнними цілями всі судна, що йдуть Чорним морем до портів України, а країни, під чиїми прапорами слідуватимуть ці судна, – учасниками війни з боку України.