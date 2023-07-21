Зеленський анонсував розмову з Ердоганом щодо «продовольчої безпеки»

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що сьогодні матиме розмову із президентом Туречиини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Сьогодні ввечері планую провести перемовини з президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми», – сказав Зеленський.

У п’ятницю Зеленський провів засідання Ставки, і за його підсумками також казав про продовження роботи із захисту портів та інфраструктури зернової ініціативи.

«Розуміємо ризики, загрози, перспективи», – зазначив Зеленський і додав, що доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору» і напрацювати дипломатичні кроки з цього приводу.

Раніше Зеленський, коментуючи вихід Росії з зернової ініціативи, заявив про готовність України обходитися без неї. Він зазначив, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, чия країна при укладенні зернової угоди виступала посередником, заявив про наміри обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним її подовження.