«Скоординували зусилля щодо відновлення» зернової угоди – Зеленський про розмову з Ердоганом

Український і турецький лідери у телефонній розмові ввечері 21 липня обговорили можливість відновлення дії зернової угоди. Про це за результатами діалогу з Реджепом Ердоганом повідомив Володимир Зеленський.

«Ми скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. Розблокування «зернового коридору» є абсолютним пріоритетом», – вказав Зеленський.

Український президент також додав, що «через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи». «Загроза голоду нависла загалом над 400 мільйонами людей у багатьох країнах Африки та Азії. Спільними зусиллями ми маємо відвернути глобальну продовольчу катастрофу», – вважає Зеленський.

Те, що Ердоган та Зеленський обговорили «питання продовження угоди про чорноморський зерновий коридор», повідомила і пресслужба турецього лідера, передає Бі-Бі-Сі.

Раніше Ердоган говорив, що має намір обговорити продовження зернової угоди з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами лідера Туреччини, Анкара докладе зусиль, у тому числі дипломатичних, для поновлення угоди.

Зеленський, коментуючи вихід Росії з зернової ініціативи, заявив про готовність України обходитися без неї. Він зазначив, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.