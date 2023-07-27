Reuters: у ЄС немає чітких фінансових рішень для зниження вартості транспортування українського зерна

Європейська комісія не має миттєвих грошей у бюджеті та не має чіткого способу допомогти фінансувати додаткові транспортні витрати, які український експорт зерна матиме після припинення Чорноморської зернової угоди, повідомили джерела Reuters.



У листі від 21 липня, з яким ознайомилася агенція Reuters, Міністерство сільського господарства України звернулося до верховного представника ЄС з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, щоб Комісія надала фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат на використання альтернативних маршрутів ЄС, відомих як «Смуги солідарності». Україна оцінює додаткову вартість у 30-40 доларів за тонну.

Цього тижня єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що Росія може отримати вигоду, якщо ЄС не допоможе зменшити витрати.



«Ми ще не знайшли рішення щодо підтримки транспортування зерна. Люди чухають собі потилиці з минулого року», – повідомило джерело, знайоме з дискусіями в Комісії



У листі також міститься прохання про розширення «шляхів солідарності» на 1-1,5 мільйона тонн на місяць через «зелені коридори», зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Читайте також: «Лінії солідарності»: як виглядає альтернатива для вивозу українського зерна



Одне дипломатичне джерело повідомило, що грошей бракує, і значні кошти можуть надійти лише після проміжного перегляду бюджету, на збирання якого може знадобитися ще кілька місяців.



Представник Комісії підтвердив отримання листа та сказав, що «наразі ми розглядаємо такі запити та дамо відповідь в належний час».



Одним із питань є тимчасова заборона імпорту українського зерна до п’яти сусідніх країн ЄС. П’ять держав наполягають на продовженні терміну її дії після 15 вересня. Ці країни отримали певні компенсаційні кошти від Комісії для своїх фермерів.



Як повідомило дипломатичне джерело агентства, деякі країни не бачать сенсу в оплаті додаткових транспортних витрат через цю заборону.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Україні, одному з найбільших у світі експортерів зерна, тепер доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз, а найдешевша альтернативна артерія, річка Дунай, може бути не в змозі збільшити свій обсяг настільки, як сподівалися.