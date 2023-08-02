В усій Україні вдруге за ранок оголошена повітряна тривога (відбій)

Близько 08:20 2 серпня в усій Україні прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

Громадян закликають убезпечитись в укриттях.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К Повітряно-космічних сил РФ з аеродрому Саваслейка», – інформують Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

Це вже друга така повітряна тривога за ранок, близько 7:30 українські військові також фіксували зліт у Росії літака, здатного нести ракети «Кинджал».

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ завдала по Україні одного ракетного та 75 авіаційних ударів.

ДОПОВНЕНО Приблизно через 20 хвилин почали надходити сповіщення про відбій тривоги.