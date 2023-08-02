Путін сказав Ердогану, що Москва повернеться до зернової угоди у разі виконання Заходом зобов’язань перед РФ

Під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова повернутися до зернової угоди у разі виконання Заходом зобов’язань перед РФ.

«В умовах повної відсутності прогресу в реалізації російської частини «зернової угоди» її чергове продовження втратило сенс. Підтверджено готовність повернутися до Стамбульських домовленостей, щойно Захід на ділі виконає всі зафіксовані в них зобов’язання перед Росією», – йдеться в повідомленні пресслужби Кремля за підсумками розмови.

Ердоган наголосив Путіну на важливості уникати кроків, які можуть поставити під загрозу відновлення Чорноморської зернової ініціативи, повідомили в офісі Ердогана.

Сторони також домовилися, що Путін відвідає Туреччину, йдеться в заяві офісу турецького президента без уточнення дати.

Упродовж останніх тижнів Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське зерно з портів на Чорному морі.

Влада Росії вийшла із зернової угоди 17 липня, заявивши, що частину домовленостей щодо експорту добрив із Росії не виконано. Після цього війська РФ почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.