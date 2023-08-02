Росіяни «не в змозі блокувати» Чорне море – речник ВМС про прибуття іноземних суден в український порт

Прибуття іноземних суден в один із портів Одещини не є «проривом блокади», як про це написала частина ЗМІ, вважає речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Як заявив він 2 серпня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок), проходження до українських територіальних вод російські військові «блокувати не в змозі», оскільки зараз не мають у Чорному морі достатньої для цього завдання кількості кораблів.

«Щоб заблокувати якусь ділянку моря, потрібний відповідний корабельний склад, у великій кількості – щоб фізично завадити проходити через якусь ділянку моря. Зараз такого не відбувається. Тому назвати це проривом блокади, як на мене, це перебільшення. Вони (іноземні судна – ред.) проходили стандартними маршрутами, це ближче до наших берегів. Відповідно це зона, в яку російські кораблі не заходять. Це більш як 100 морських миль від узбережжя. Тому що вони (російські військові моряки – ред.) розуміють, що в такому випадку прослідують за російським кораблем. Тобто на дно», – сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС України, нинішні дії російських військових у Чорному морі – «це такий вербальний тероризм, вони погрожують, залякують, проводять опитування, не маючи для цього ніяких підстав».

«Вони самі себе оголосили жандармами Чорного моря. Забуваючи, що це море спільного користування», – додав Дмитро Плетенчук.

Як повідомляло Радіо Свобода, три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, прибули 30 липня до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю.

Це перший прихід іноземних суден до українських портів після відмови Росії від продовження так званої зернової угоди. Москва також попередила про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

«Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли до України, може свідчити про те, що Росія або не бажає, або нездатна проводити обшуки кораблів на цей момент», – цитує Forbes коментар Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Forbes, грецьке та ізраїльське судно пройшли в напрямку українського порту Ізмаїл через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу.

2 серпня порт Ізмаїл був атакований російськими безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджений елеватор, будівля порту, інша портова інфраструктура.