Росія збільшила число сторожових кораблів у Керч-Єнікальській протоці – речник ВМС України

Росія значно збільшила кількість сторожових кораблів у Керч-Єнікальській протоці, щоб посилити захист Керченського моста. Про це 2 серпня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

«Якщо зазвичай ми їх бачили одне-три (судна), то зараз Керченську протоку охороняють цілих 11 сторожових одиниць. Це прикордонники, які належать до ФСБ. Тобто вони там зараз максимально намагаються гарантувати безпеку незаконного Керченського мосту», – сказав Плетенчук.

Наприкінці липня в акваторії Керч-Єнікальської протоки російські військові запровадили обмеження на плавання.

Заборона стосується прогулянкових, вітрильних суден, надувних плавзасобів, гідроциклів, віндсерфів тощо. Обмеження не діють лише для кораблів, катерів і суден Військово-морського флоту РФ, прикордонних органів прокуратури та військ національної гвардії Росії.

При цьому транзитний рух цивільних суден Керч-Єнікальським каналом дозволено у світлий час доби згідно з графіком після проведення перевірок.

Керченський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Цей міст був пошкоджений вибухами двічі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

25 липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».