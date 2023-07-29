Розвідка заявляє про вибух складу боєприпасів у Козачій бухті в Криму напередодні

Увечері 28 липня у Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів, стверджує Головне управління розвідки Міноборони України.

«Близько десятої вечора 28 липня було гучно у Козачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції», – повідомляє ГУР.

Зазначається, що в районі Козачої бухти зараз дислокується 810 окрема бригада морської піхоти армії РФ.

«Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів», – додають у ГУР.

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Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити цю інформацію незалежно.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зафіксував понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній структурі російської армії на Кримському півострові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначивши їх на інтерактивній карті Криму.