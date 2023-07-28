Окупанти складають списки коштовностей та вивозять свої родини з Криму – Чистіков

Кримчани, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, та окупанти в Криму масово вивозять свої родини з півострова до сусідніх регіонів Росії – Краснодарського краю та Ростовської області. Про це в етері Радіо Свобода («Свобода.Ранок») повідомив заступник Постійної Представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.

За його словами, там вони скуповують житло. В той же час самим представникам окупаційної влади покидати півострів заборонено.

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«Що стосується особисто колаборантів та громадян Росії, їм забороняють звільнятися і виїздити під загрозою або притягнення до кримінальної відповідальності, або мобілізації. Тобто, щоб не створювати паніку серед колаборантів. Разом з тим самі колаборанти і громадяни Росії уже вивезли свої родини, а також створюють умови для подальшого проживання на території Російської Федерації, про що свідчить підвищений попит на нерухомість в Краснодарському краї, Ростовській області. І саме цей попит виник за рахунок колаборантів і громадян Росії, які виїздять з тимчасово окупованого Криму», – розповів Чистіков.

Про зацікавленість житлом у сусідніх з окупованим Кримом територіях Росії, за словами посадовця, свідчить реклама нерухомості, яку поширюють на півострові і у місцевих соцмережах.

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Також, за словами Чистікова, по всьому Криму нині складають списки евакуації родин окупаційної влади та культурних цінностей.

«Вже приїздять, у тому числі до окремих відомств і музеїв, представники з Росії, які оглядають, що треба вивезти і складають списки на вивезення. Частина культурних цінностей, вже відомо, з музеїв вивозиться на територію Російської Федерації. Крім того, складені списки ще на початку року родин і представників окупаційних адміністрацій, і так званих правоохоронців у північній частині Криму. Разом з тим ці списки вже складаються по всій території Кримського півострову», – сказав він.

У червні, після вибухів в районі окупованого Джанкоя, Денис Чистіков повідомив, що місцеві колаборанти та російські громадяни вивезли свої сім’ї на територію Росії.