Офіційний Київ засудив затримання 13 людей, які вийшли у Сімферополі на підтримку Джеляла і братів Ахтемових

Представництво президента України в АР Крим засудило і назвало «абсолютно незаконним» масове затримання силовиками в окупованому Криму родичів, правозахисників, журналістів та громадських активістів, які прийшли підтримати під будівлю підконтрольного Кремлю суду у Сімферополі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових. Сьогодні за допомогою відеозв’язку з Третім Апеляційним судом РФ у Сочі розглядалася апеляція на вирок у їхній справі.

«Серед затриманих батьки Азіза Ахтемова – Зарема та Ескендер Ахтемови, кореспонденти «Кримської солідарності»: журналістка Лутфіє Зудієва і журналіст Куламет Ібраїмов, родичі Нарімана Джеляла та навіть громадські активісти, які є особами з інвалідністю. Загалом повідомляється про щонайменше 13 затриманих», – повідомляє Представництво президента.

Такі «рішення», кажуть у відомстві, мають на меті «ізоляцію затриманих та залякування родичів, журналістів та активістів, які відстоюють права та свободи своїх рідних чи співвітчизників, а також висвітлюють свавільні дії окупантів».

«Висловлюємо підтримку затриманим, підсудним та їх родинам. Україна робитиме усе задля деокупації Криму та притягнення винних у свавільних затриманнях, винесенні політично-мотивованих рішень та інших порушення прав і свобод наших співгромадян до відповідальності. Питання цих незаконних дій окупаційної влади та кричущих порушень прав людини буде порушуватись Україною й на майданчику Кримської платформи», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що у Сімферополі російські силовики затримали людей, які підтримують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, фігурантів «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному. Підставою для затримання російські силовики назвали буцімто порушення громадського правопорядку.

21 вересня Підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі на 1,5 року.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі 1 рік.

Російське обвинувачення просило 15 років колонії для фігурантів справи.

У Прокуратурі Автономної Республіки Крим назвали незаконним винесений підконтрольним Росії Верховним судом Криму вирок Наріману Джелялу та братам Асану й Азізу Ахтемовим.