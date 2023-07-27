«Ґрати» вимагають звільнити затриману в Сімферополі журналістку видання – заява

Видання «Ґрати» вимагає негайно звільнити свою журналістку Лутфіє Зудієву та інших людей, незаконно затриманих 27 липня біля Верховного суду в окупованому Сімферополі.

«Ґрати» нагадують, що за редакційним завданням Зудієва мала висвітлювати судове засідання в справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, яких російська влада обвинувачує в диверсії.

«Зудієву не пустили в суд, а пізніше затримали. Разом із нею затримали ще 12 кримських татар – родичів і друзів Джеляла й Ахтемових, які приїхали до суду і безуспішно намагалися потрапити на відкрите засідання. Серед затриманих також кореспондент видання «Грані» Куламет Ібраїмов. Під час затримання Зудієва показала поліцейським прескарту і заявила, що виконує редакційне завдання, однак вони проігнорували її відповідь. Журналістку привезли в Залізничний райвідділ поліції Сімферополя, де, погрожуючи, намагалися змусити здати відбитки пальців і зразки слини. Вона відмовилася. У підсумку щодо журналістки склали адмінпротокол», – ідеться в заяві.

«Ґрати» звертаються до українських, міжнародних журналістських об’єднань та правозахисних організацій із проханням виступити на захист затриманої журналістки і висловити солідарність із колегами, яких російська влада переслідує в Криму.

Представництво президента України в АР Крим засудило і назвало «абсолютно незаконним» масове затримання силовиками в окупованому Криму родичів, правозахисників, журналістів та громадських активістів, які прийшли підтримати під будівлю підконтрольного Кремлю суду у Сімферополі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.

Сьогодні за допомогою відеозв’язку з Третім Апеляційним судом РФ у Сочі розглядалася апеляція на вирок у їхній справі.