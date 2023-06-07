«Тримайся, Друже!» В Україні закликають звільнити журналіста Владислава Єсипенка

У День журналіста, який в Україні відзначають 6 червня, згадували багатьох представників засобів масової інформації, як загиблих під час виконання своїх професійних обов'язків, так і тих, хто перебуває у катівнях, засуджених російським режимом лише за те, що прагнули розповісти людям правду про ситуацію на окупованих українських територіях. Серед останніх – автор проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко, йому було присвячено хештег #FreeYesypenko у багатьох публікаціях відомих в Україні особистостей.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе однією з перших написала у фейсбуці про Владислава Єсипенка.

«Завдяки роботі журналістів Україна у своїй новітній історії кілька разів скидала недемократичний режим.

Саме журналісти пильно стежать за реформами і першими сигналізують, коли країна рухається не туди. Вони вирушають у найгарячіші точки і, звісно, роблять неоціненний вклад у те, аби світ чув і бачив правду про російське варварство.

За свою роботу ці люди часом платять життям. Сьогодні хочеться згадати всіх, кого росіяни вбили, цілячись у напис «преса».

Кожен із нас може долучитися до тиску на РФ, аби наблизити свободу для таких людей, як Владислав Єсипенко

Так само хочеться нагадати про тих, хто роками сидить у ворожих тюрмах. Серед них фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко, якого окупанти в Криму засудили на 6 років позбавлення волі за те, що він просто робив свою роботу.

Кожен із нас – хтось під час офіційної міжнародної зустрічі, а хтось під час звичайної розмови із закордонними друзями – може долучитися до тиску на РФ, аби наблизити свободу для таких людей, як Владислав Єсипенко. Не забувайте про них, нагадуйте за кожної нагоди», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Посол України в США Оксана Маркарова закликала звільнити Владислава Єсипенка та Ірину Данилович, а також усіх українських журналістів – як професійних, так і громадянських, яких Росія незаконно тримає за ґратами.

Відомий український політик та письменник Василь Шкляр, якого називають «батьком українського бестселера», написав емоційний пост на своїй сторінці у Facebook: «Криворізький журналіст, позаштатний кореспондент Радіо Свобода (Крим.Реалії) Владислав Єсипенко третій рік карається під московським каравулом у керченській колонії. За те, що він УКРАЇНЕЦЬ. За те, що їм не продався, як це зробили багато його «колег», котрі стригли грошву на відомих проросійських телеканалах і нині живуть у добрі та комфорті. Владиславе, ми все пам'ятаємо. Нехай же сьогодні згадають про тебе і ті, від кого залежить визволення українців з московського полону».

Представництво президента України в АРК у День журналіста нагадало про переслідування владою РФ кримських журналістів, згадавши серед інших засудженого російським судом фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

«Сьогодні Росія незаконно утримує 181 політв'язня, 16 з них – журналісти. Ми хочемо нагадати їхні імена всьому світові: Ірина Данилович, Осман Аріфмеметов, Олексій Бессарабов, Тимур Ібрагімов, Ремзі Бекіров, Вілен Темер'янов, Марлен (Сулейман) Асанов, Наріман Джелял, Рустем Шейхалієв, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Амет Сулейманов, Асан Ахтемов, Руслан Сулейманов, Сейран Салієв та Дмитро Штибліков», – йдеться у повідомленні Представництва президента України в АРК.

Як зазначають у відомстві, найпопулярнішим «звинуваченням» окупаційних адміністрацій проти журналістів є тероризм, заклики до масових заворушень, екстремізм.

У Представництві президента України в АРК також зазначили, що з початком окупації Криму «свобода слова планомірно знищувалася за допомогою викрадень, переслідувань, залякувань, кримінальних та адміністративних переслідувань журналістів і блогерів, заборони на в'їзд та внесення їх до списку екстремістів».

«Два роки і три місяці вже перебуває в російській колонії український журналіст з Севастополя Владислав Єсипенко, – пише один з найвідоміших і найбільш друкованих у світі українських письменників, сценарист і голова українського ПЕН Андрій Курков. – Його посадили за професійну журналістську діяльність. Сьогодні в Україні День Журналіста! Давайте згадаємо і привітаємо Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла і всіх українських журналістів і активістів, незаконно засуджених, викрадених. Свободу Владиславу і Наріману!»

Тримайся, Друже! І хай увіллє Господь у Тебе нові сили і сповнить Твоє серце незнищенною надією

«На захист Владислава Єсипенка виступила Європейська федерація журналістів (EFJ), його вирок засудив Держдепартамент США. Та мені важливо, щоб про Владислава не забула сама Україна. Так, болю в Україні багато, а сьогодні додався ще біль придніпровських херсонців, які змушені покинути свої домівки внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС. Проте, попри той новий біль, згадаймо молитвою і щирим словом також і Владислава Єсипенка – журналіста, який не зрадив своїй професії, і громадянина, який не зрадив своїй рідній Україні. Серце його обов’язково відчує нашу підтримку. Отож тримайся, Друже! І хай увіллє Господь у Тебе нові сили і сповнить Твоє серце незнищенною надією!» – написав радянський дисидент, український правозахисник, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи​ Мирослав Маринович.

«Його катували електрострумом і неодноразово жорстоко били. Співробітники ФСБ Росії йому «погрожували Єсипенку розправою» після того, як він на суді звинуватив відомство в тортурах. Владиславе, тримайся. Свободу слова неможливо зачинити у камері. Ми зробимо все можливе, щоб кожен політичний вʼязень, утримуваний рашистами, був звільнений!» – написала народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія​ Кравчук.

«Пам’ятаю той день, як ми зустрілись із Владом в дворі мого будинку на Борщагівці, диміли люльками і натхненно спілкувались про Крим, про його (Криму) Історію і ділились думками про те, яке майбутнє на нього чекає...

А потім були Шевченківські Дні і Влад поїхав до тимчасово(!) окупованого Криму, аби чесно і непредвзято висвітлити для всього Світу те, що відчуває кожен кримчанин, хто вимушено залишив свою малу Батьківщину, бо диявольське мурло окупанта вдерлось в нашу хату», – розповідає про Владислава кримський фермер та колишній політв'язень Кремля​ Володимир Балух.

«День журналіста – згадаймо про затриманого ФСБ журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка», – закликають українські видавці, письменники, публіцисти та співаки брати Дмитро і Василь Капранови.

Серед тих, хто згадав про журналіста, – український політик, громадський діяч, меценат​ Михайло Поживанов. «Хочу нагадати про тих журналістів, хто опинився у полоні ворога та які чекають на визволення і повернення до рідних. Не забуваємо про них!!! Одна із таких історій про незаконно ув’язненого в Криму у 2021 році українського журналіста, позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, який, як і багато інших полонених, потребує негайного звільнення!» – написав він.

Серед тих, хто поширив повідомлення з хештегом #FreeYesypenko: директор Центру близькосхідних досліджень AMES, співзасновник Української миротворчої школи​ Ігор Семиволос, український письменник-белетрист і автор сценаріїв​ Андрій Кокотюха, українська актриса театру та кіно, продюсерка і громадська діячка, заслужена артистка України​ Ірма Вітовська-Ванца, кримський активіст, ветеран АТО, євпаторієць Сергій Вікарчук, чинні та колишні політики та чиновники: одесит Олексій Гончаренко, севастополець Дмитро Білоцерковець, кримчанин Олександр Лієв, сімферополець Дмитро Сіманський та багато інших.

День журналіста – привід згадати про наших вбитих колег. І про заручників Путіна у російських вʼязницях

Цього дня про засудженого Росією Єсипенка згадували його колеги-журналісти.

«День журналіста – привід згадати про наших вбитих колег. І про заручників Путіна у російських вʼязницях. Один з них – Владислав Єсипенко, якого відправили за ґрати саме за чесну журналістику», – написав у Twitter київський журналіст та автор Крим.Реалії​ Віталій Портников.

«6 червня в Україні День журналіста. Не до святкувань у цьому році. Багато колег загинули, поранені або у полоні росіян. Серед них кримський журналіст-фрілансер Владислав Єсипенко, який знаходиться у колонії окупантів», – написав економічний журналіст із Севастополя, який зараз працює в Києві, Андрій Яніцький.

«Фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко в цей день продовжує перебувати за ґратами в окупованому Росією Криму. Росіяни засудили його на 5 років ув'язнення. Просто за те, що він був журналіст», – нагадує колишній колега Єсипенка по Крим.Реалії, а нині керівник проєкту «Новини Приазов’я»​ Олександр Янковський.

«Сьогодні в Україні ще й День журналіста, – пише кримський історик і письменник, автор Крим.Реалії​ Сергій Громенко. – З мене журналіст, відверто кажучи, так собі, але я все одно відзначатиму – бо можу. А от мій колега за Крим.Реалії та земляк Владислав Єсипенко – ні, тому що сидить в російській тюрмі разом із ще понад 180 політв'язнями. Звісно, коли звучать гармати, ліри замовкають, але ми маємо пам'ятати, що свобода слова - це неілюзорна цінність, її слід захищати завжди і всюди».

Український колумніст та журналіст із Криму, а нині – боєць ЗСУ, Павло Казарін у своєму пості написав: «Що б там хто не думав, але наш головний правозахисник – це Збройні Сили України. Рано чи пізно настане черга Влада. Я просто хочу, щоб він та його сім'я знали, що ми про нього пам'ятаємо».