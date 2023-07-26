Голова СБУ: «руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій»

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив причетність спецслужби до пошкодження Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією.

«З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок», – цитує Малюка пресслужба СБУ.

Заява пролунала 26 липня під час презентації СБУ і «Укрпоштою» марки, присвяченої діяльності Служби безпеки та її внеску в захист України.

Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post вкотре запевнив, що українські військові намагатимуться звільнити окупований Крим.

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – ніхто мене не зупинить», – наголосив український генерал.