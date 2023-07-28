У Севастополі ввечері чули стрілянину, Развожаєв знову заявив про навчання військових РФ

Увечері 28 липня у Севастополі було чути стрілянину, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Зі свого боку, підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв знову заявив про проведення навчання військових РФ.

«На полігоні в районі Козачої бухти проводяться заходи бойової підготовки з нічними стрільбами», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

Російська влада і військові раніше не попереджали про проведення цих навчань.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.