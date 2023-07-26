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Аксьонов переніс Ялтинський економічний форум в окупованому Криму. Нової дати не назвав

Очільник російської влади окупованого Криму Сергій Аксьонов

Очільник російської влади окупованого Криму Сергій Аксьонов підписав розпорядження про перенесення Ялтинського економічного форуму, який був запланований на вересень 2023 року. Нової дати форуму не повідомляється.

Востаннє Ялтинський форум проводили у квітні 2019 року. Відтоді захід неодноразово переносили з різних причин: у 2020–2021 роках його скасували через пандемію COVID-19, у 2022 році, після початку війни в Україні, – через «нестабільну міжнародну ситуацію».

Ялтинський міжнародний економічний форум стали проводити в 2015 році. Згідно з сайтом заходу, його основною місією є «сприяння повноцінній інтеграції Криму до складу Росії, зміцнення та розвиток інвестиційного та інноваційного потенціалу республіки».

Україна вважає проведення форуму порушенням свого суверенітету, а його учасників – порушниками закону, оскільки вони приїжджають до Криму, не отримавши на це згоду української влади.

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