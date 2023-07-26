У Криму після удару по ремонтному батальйону РФ поранені шість військових – ЗМІ

У Красногвардійському районі окупованого Криму поранені шестеро російських військових, це сталося внаслідок ракетної атаки на ремонтний батальйон Міноборони РФ, стверджує російський телеграм-канал ASTRA.

Як повідомляють джерела каналу в медичних службах анексованого Криму, уранці 25 липня поранені були госпіталізовані до Красногвардійської лікарні з різними пораненнями.

«Поранень військові зазнали 25 липня внаслідок влучання по їхньому розташуванню невстановлених ракет. Імовірно, це були ракети Storm Shadow. Пошкоджено одну з будівель. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів», – повідомляє канал.

Редакція не може підтвердити цю інформацію із незалежних джерел. Офіційно російська влада про ракетну атаку не повідомляла.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зафіксував понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній структурі російської армії на Кримському півострові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначивши їх на інтерактивній мапі Криму.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну мапу Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими та законсервованими військовими обʼєктами Російської Федерації у 10 категоріях з геолокаціями в Криму.

Тепер на мапі 12 категорій, 232 військові обʼєкти, 63 геолокації фортифікаційних споруд, а також відзначені місця «прильотів» по російських військових обʼєктах та логістичній інфраструктурі.