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ЗСУ ліквідують склади в Криму?

  • Про атаку безпілотників на Крим заявляють загарбники. Міст через Керченську протоку (Кримський міст) вдруге за добу перекривали для проїзду автомобілів. Без повідомлення причин. Також удари дронів фіксували у центрі російської столиці. За дописами місцевих медіа, безпілотники поцілили у бізнес-центр та будівлю неподалік від Міністерства оборони РФ. Кадри прольоту та влучень дронів викладали жителі Москви. А от російським медіа нібито заборонили про це розповідати – про це повідомляє The Insider. Тим часом у МЗС Росії заявили про «право вжити жорстких заходів у відповідь» через атаку безпілотників на Крим та Москву.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Сили «Вагнера» в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, вважають у ISW. Раніше Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що переміщені у Білорусь «вагнерівці» мають потребу «прогулятися» на територію Польщі. Як у Варшаві реагують на погрози чи готуються до можливої агресії?
  • Неодноразового героя журналістських розслідувань – колишнього одеського військкома Євгена Борисова затримали у Києві. За інформацією ДБР, він намагався втекти від слідства і конспірувався. Йому обиратимуть запобіжний захід. Подробиці – в програмі «Свобода Live».

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