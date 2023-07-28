В акваторії Керченської протоки військові РФ запровадили обмеження на плавання

В акваторії Керченської протоки російські військові запровадили обмеження на плавання. Про це 28 липня повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ із посиланням на розпорядження командування Міноборони Росії.



«Рішенням командування міністерства оборони РФ заборонено прохід усіх маломірних суден і плавзасобів у Темрюцькому районі між мисами Хроні та Ахіллеон і на північ від лінії між мисами Такіль і Панагія та береговою межею», – сказано в повідомленні.



Заборона стосується прогулянкових, вітрильних суден, надувних плавзасобів, гідроциклів, віндсерфів тощо. Обмеження не діють лише для кораблів, катерів і суден Військово-морського флоту РФ, прикордонних органів прокуратури та військ національної гвардії Росії.



При цьому транзитний рух цивільних суден Керч-Єнікальським каналом дозволено у світлий час доби згідно з графіком після проведення перевірок.



Про причини цих обмежень у відомстві не повідомили.

Крім того, пізно ввечері 28 липня російське видання «РИА Новости» повідомило, що рух автотранспорту Керченським мостом тимчасово перекрито. Про причину та терміни дії такого рішення не повідомляється.

Керченський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Цей міст був пошкоджений вибухами двічі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

25 липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».