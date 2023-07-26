Через пост про вибух на Керченському мосту – адвокат про причини справи проти політолога Кагарлицького в Росії

Справа про виправдання тероризму, яку порушили проти російського соціолога та політолога Бориса Кагарлицького, порушена через торішній пост про вибух на Кримському мосту. Про це 26 липня повідомив виданню «Агентство» адвокат Сергій Єрохов.

Управління ФСБ Росії в Республіці Комі вважає, що у пості Кагарлицького міститься публічне виправдання тероризму. Як вважає видання, може йтися про публікацію, яка зʼявилася в телеграм-каналі Кагарлицького 8 жовтня 2022 року.

«З військової точки зору сенс події більш-менш зрозумілий. Будуть проблеми із постачанням. І не лише в Криму», – написав тоді Кагарлицький.

Також у пості він розглянув економічні та політичні наслідки вибуху.

Про те, що ФСБ порушила справу про виправдання тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК) проти Кагарлицького, стало відомо 25 липня. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Адвокат соціолога наголосив, що провину Кагарлицький не визнає.

За словами захисника, справа Кагарлицького розслідує УФСБ Росії по Республіці Комі, у звʼязку з чим його етапували до Сиктивкару.

Перша атака на Керченський міст була здійснена вранці 8 жовтня 2022 року. Стався вибух, унаслідок якого обрушилося автомобільне полотно і спалахнув потяг, який перевозив горючі матеріали. Загинули четверо людей. Президент Росії Володимир Путін назвав вибух на Кримському мості «терактом проти критично важливої інфраструктури РФ» та заявив, що його організували спецслужби України.

Друга атака на міст була здійснена 17 липня. За даними слідства, під час вибуху загинули двоє людей – сімейна пара, яка незаконно перетинала українсько-російський кордон, коли їхала з Бєлгородської області до окупованого Криму на відпочинок.