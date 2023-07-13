У Латвії місцевого жителя оштрафували на погад 15 тисяч євро за підтримку Росії

У Латвії місцевого жителя оштрафували на 15 500 євро за підтримку Росії у діях проти країни, повідомила Генеральна прокуратура Латвії.

«У ході розслідування встановлено, що громадянин Латвії в період з 2017-го по листопад 2022 року надавав інтелектуальну та фізичну підтримку Росії з особистих мотивів та з корисливих міркувань», – йдеться в повідомленні.

Прізвище чоловіка не вказують, як і подробиці справи. У пресрелізі лише сказано, що йому було відомо, що одним із завдань Росії є зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах Європейського союзу, у тому числі спрямоване проти незалежності, суверенітету та національної безпеки загалом.

Обвинувачений, як повідомляється, визнав свою провину, а також «зробив висновки та оцінив неприпустимість та наслідки своїх дій». Прокурор з урахуванням того, що чоловік майже чотири місяці перебував під арештом у період слідства, наклав на нього штраф у розмірі 15 500 євро.

У Латвії передбачена кримінальна відповідальність за виправдання війни в Україні. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Латвія активно підтримує Київ у гуманітарній та військовій сферах, а також закликає до цього інші країни Європи.