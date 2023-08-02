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Українські сили ППО знищили вночі 23 «шахеди», запущені армією РФ

Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині

Командування Повітряних Сил ЗСУ прозвітувало, що минулої ночі українські сили ППО знищили 23 ударні БПЛА Shahed-136/131, запущені Росією.

«У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БПЛА. Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області», – йдеться в повідомленні.

Минулої ночі російська армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. У Києві було збито понад 10 БПЛА. Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва, пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без жертв. На Київщині через падіння уламків безпілотника загорівся приватний будинок і пошкоджено дах магазину. Також без жертв.

На Одещині внаслідок атаки на обʼєктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.

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