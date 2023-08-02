Українські сили ППО знищили вночі 23 «шахеди», запущені армією РФ

Командування Повітряних Сил ЗСУ прозвітувало, що минулої ночі українські сили ППО знищили 23 ударні БПЛА Shahed-136/131, запущені Росією.

«У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БПЛА. Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області», – йдеться в повідомленні.

Минулої ночі російська армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. У Києві було збито понад 10 БПЛА. Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва, пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без жертв. На Київщині через падіння уламків безпілотника загорівся приватний будинок і пошкоджено дах магазину. Також без жертв.

На Одещині внаслідок атаки на обʼєктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор.