Москва прагне подати Україну загрозою цивільним суднам у Чорному морі – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на посилення з боку Москви риторики про те, що українські сили атакують російські кораблі у Чорному морі, подаючи таким чином Україну світові як загрозу цивільним суднам.

«Російська влада може посилювати заяви про українські атаки, щоб представити Україну як безвідповідально загрозливу цивільним кораблям у Чорному морі, створюючи тим самим умови для подальшої ескалації військово-морської діяльності та консолідації контролю в Чорному морі, хоча немає жодних ознак того, що українські атаки на російські військові цілі погрожували цивільним суднам», – йдеться в черговому огляді ISW.

Крім того, кажуть американські аналітики, із опублікованих знімків із геолокацією, видно встановлення протиморських загороджень для безпілотників у Севастопольській бухті. Це, ймовірно, є частиною загальних зусиль Росії з «посилення військово-морської та оборонної позиції в Чорному морі».

Напередодні Міноборони Росії звинуватило Україну в спробі атакувати морськими безпілотниками два патрульні катери Чорноморського флоту РФ. Спочатку Міноборони Росії стверджувало, що Україна спустила три безпілотники на катери «Сергій Котов» і «Василь Биков» в південно-західній частині Чорного моря за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. А потім заявило, що ці патрульні кораблі супроводжували буцімто російські цивільні транспортні судна, які прямували до протоки Босфор через Чорне море. Москва відрапортувала, що її патрульні кораблі виявили та знищили всі три українські морські безпілотники. Українська сторона ці повідомлення не коментувала і не заявляла, що має до цього стосунок.