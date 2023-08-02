Кораблі флоту РФ підбиті і просять про допомогу? Чи зупиниться наступ ЗСУ на Бахмут?

Міноборони України повідомляє про збільшення вогню на всіх східних напрямках фронту. Наступ на Бахмутському напрямку російські сили намагаються зупинити. Що відбувається з бойовими діями на сході України? Чому британська розвідка каже про виснаження російських сил на півдні? Говоримо з військовими та експертами.

Російські моряки просять про евакуацію постраждалих через атаку на російський флот. Про це повідомляють джерела видання «Бабель». Чи дійсно в Чорному морі підбили кораблі російського флоту «Сергей Котов» і «Василий Быков» та що відбувається із «зерновим коридором»?

Два білоруські гелікоптери перетнули повітряний кордон Польщі. В Міноборони країни не одразу визнали цей факт. Однак в результаті міністр оборони доручив збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю та вислати туди бойові гелікоптери. Провокація, випадковість чи розвідка щодо пильності? Що це означає?

Коктейлі Молотова у Росії. В країні фіксують серію нападів на військові комісаріати. Понад10 випадків за останні дві доби. Та близько сотні з початку повномасштабної війни. Хто і чому кидає запалювальні суміші в двері військкоматів? Та яка ситуація з мобілізацією в Росії?

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